В Австралии поймали рыбу с тремя «ногами»

Жительница Австралии Мишель Гэрсайд поймала рыбу с тремя "ногами". Фотографии необычного существа она опубликовала в местном сообществе в Facebook.

Black fish with LEGS found swimming in Australia confuses Facebook https://t.co/TCHOVGtTHj via @MailOnline— Donna preston (@geekonline) 27 декабря 2017 г.

Отмечается, что девушка выловила странное животное 24 декабря и отпустила обратно в воду сразу после того, как сделала снимок.

По словам Гэрсайд, длина рыбы составляла около 30 сантиметров. На кадрах видно, что выловленное существо обладает черным окрасом и помимо плавников имеет три отростка, напоминающее "ноги".

В комментариях подписчики девушки предположили, что она поймала "рыбу-жабу" или представителя одной из разновидностей бородавчатой рыбы-клоуна.