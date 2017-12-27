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В Австралии поймали рыбу с тремя «ногами»
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В Австралии поймали рыбу с тремя «ногами» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Жительница Австралии Мишель Гэрсайд поймала рыбу с тремя "ногами". Фотографии необычного существа она опубликовала в местном сообществе в Facebook.

Отмечается, что девушка выловила странное животное 24 декабря и отпустила обратно в воду сразу после того, как сделала снимок.

По словам Гэрсайд, длина рыбы составляла около 30 сантиметров. На кадрах видно, что выловленное существо обладает черным окрасом и помимо плавников имеет три отростка, напоминающее "ноги".

В комментариях подписчики девушки предположили, что она поймала "рыбу-жабу" или представителя одной из разновидностей бородавчатой рыбы-клоуна.

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