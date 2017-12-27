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Десятки человек не явились на обмен пленными в Донбассе
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Десятки человек не явились на обмен пленными в Донбассе 

Рамблер 4 часа назад

По крайней мере 43 человека из 306 значившихся в списках пленных с украинской стороны не явились на обмен. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Эти люди уже отбыли наказание и были освобождены украинской стороной ранее, объяснила омбудсмен Валерия Лутковская.

Ранее телеканал ТСН сообщил, что около 15 человек, привезенных на обмен, отказываются переходить на неподконтрольную Киеву территорию. Один из них заявил, что хочет отбыть наказание в украинской тюрьме и быть чистым перед законом. Другой сказал, что вообще не знает, как его имя появилось в списках на обмен.

Отказавшиеся от обмена люди должны подтвердить свое присутствие, а затем подписать документы об отказе.

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Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР начался на линии соприкосновения возле КПП «Майорск» в районе Горловки в 13.00 по Москве. Согласно достигнутым договоренностям, Украина должна передать ЛНР и ДНР 306 человек, непризнанные республики Украине — 74 человека.

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