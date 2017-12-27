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Олениха привела детенышей в магазин за шоколадками
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Олениха ушла из магазина с шоколадкой и вернулась с другими оленями 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: cbslocal.com

В американском штате Колорадо олениха пришла в магазин на автозаправке и, получив шоколадку, вернулась туда за добавкой с другими оленями. Об этом сообщает CBS Denver.

Продавщица Лори Джонс (Lori Jones) утверждает, что не раз видела животных на улице перед магазином, но в этот раз олениха осмелела и вошла внутрь. «Она совершенно не обращала на меня внимания, — рассказывает Джонс. — Сначала разглядывала солнечные очки, потом мороженое и чипсы».

Чтобы выпроводить олениху, продавщице пришлось отдать ей шоколадку. Она вернулась к работе, однако через несколько минут снова увидела в магазине животное.. Перед ней стояла та же олениха, а в дверь магазина заглядывали ее детеныши.

Джонс пришлось пожертвовать еще одной шоколадкой. Теперь она считает, что это было ошибкой. «Нельзя кормить оленей, иначе они так и будут возвращаться», — говорит продавщица.

Помимо уже знакомой ей оленихи с оленятами, в магазин стали наведываться другие самки, а иногда приходят и самцы.

В апреле сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия на вышедшего из автомобиля 25-летнего мужчину прыгнул агрессивный олень.

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