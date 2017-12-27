Кот нашел своих хозяев, спустя 10 лет

Кот Пилот из США нашел своих хозяев спустя 10 лет после исчезновения

Кот по кличке Пилот вернулся к своим хозяевам спустя 10 лет после того, как исчез в Калифорнии. Об этом пишет Longmont Times-Call.

В октябре этого года Дженн Томпсон из Лонгмонта, штат Колорадо, решила приютить одного из котов, пострадавших от лесных пожаров. Однако спустя несколько дней ей позвонили ветеринары, которые сообщили, что нашли ее кота Пилота, потерявшегося десять лет назад. Информацию о хозяевах животного удалось считать с микрочипа, который коту вживили за три года до пропажи.

Пилот при этом сильно пострадал от пожаров, однако ему уже удалось восстановиться.

"Думаю, он узнал мой голос, и это здорово. Когда я принесла его [домой], он совершенно точно узнал мою дочь. Ей было восемь лет, когда он потерялся", — рассказала Томпсон.

Хозяйка Пилота, которому к настоящему моменту уже исполнилось 13 лет, не знает, куда исчез питомец десять лет назад.

"Мы так рады, что он вернулся, и несмотря на то, сколько времени прошло, сейчас он счастлив", — заключила Томпсон.

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