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«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
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«Мы просто онемели». В Австралии рыбаки поймали беременную тупорылую акулу 

РИА Новости 1 час назад

Австралийский рыбак поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Мэннинг. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По словам рыбака, эта его самый крупный улов. Трехметрового хищника он поймал вместе с другом в Новом Южном Уэльсе. Рыбаки планировали поймать мелкую рыбу для Департамента профилирующих отраслей штата, "чтобы пометить ее и отпустить".

Примерно через час после начала рыбалки они заметили, что поплавок шевелится. Сначала приятели подумали, что на крючок попалась небольшая акула, и попытались ее вытащить. Однако они быстро поняли, что "добыча" значительно крупнее, чем они ожидали.

"Мы просто онемели. Мы посмотрели друг на друга и осознали, насколько она большая…Мы просто поняли, что должны взяться за это и довести дело до конца ", — заявил один из рыбаков.

Сообщается, что на "поимку" морского хищника у них ушло около 45 минут. Когда рыбаки, наконец, выловили акулу, то поняли, что она беременна. Они приняли решение отпустить акулу на волю.

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