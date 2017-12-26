Перехват звонков россиян, долговая амнистия и другие события дня

Главные события вторника

Песков прокомментировал решение по Навальному

В Кремле считают, что неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов по законным основаниям не может повлиять на легитимность выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Умер Владимир Шаинский

ТАСС

Композитор Владимир Шаинский умер на 93-году жизни, сообщил телеканал "Культура".

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Собчак стала кандидатом в президенты России

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива".

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У водителя "автобуса-убийцы" случилось кровоизлияние в мозг

Водитель московского автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», находится в тяжелом состоянии, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах.

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Россия запустила баллистическую ракету

Ракетные войска стратегического назначения испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь».

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Арестован ограбивший Табакова банкир

ТАСС

Банкир Александр Кленовский арестован в Москве, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Совфед одобрил закон о списании долгов физлиц по налогам

РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года.

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Умер Валерий Бардин

кадр Youtube

Известный исследователь, автор ряда передовых компьютерных технологий, один из создателей российского сегмента сети нтернет Валерий Бардин скончался в Москве.

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Бедрос Киркоров попал в больницу

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу, сообщает Starhit.

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В Минкомсвязи рассказали о перехвате звонков и СМС

Reuters

Минкомсвязь в ночь с 18 на 19 декабря проводила «цифровые учения», в ходе которых выясняла, могут ли злоумышленники следить за абонентами, перехватывая их звонки и подменять СМС.

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В Грузии спецслужбы ликвидировали россиянина

РИА Новости

Один из мужчин, убитых во время спецоперации в Грузии 22 ноября, был гражданином России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы государственной безопасности Грузии.

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