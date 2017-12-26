Перехват звонков россиян, долговая амнистия и другие события дня

Песков прокомментировал решение по Навальному
В Кремле считают, что неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов по законным основаниям не может повлиять на легитимность выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Умер Владимир Шаинский
Композитор Владимир Шаинский умер на 93-году жизни, сообщил телеканал "Культура".
Собчак стала кандидатом в президенты России
Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива".
У водителя "автобуса-убийцы" случилось кровоизлияние в мозг
Водитель московского автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», находится в тяжелом состоянии, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах.
Россия запустила баллистическую ракету
Ракетные войска стратегического назначения испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь».
Арестован ограбивший Табакова банкир
Банкир Александр Кленовский арестован в Москве, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Совфед одобрил закон о списании долгов физлиц по налогам
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года.
Умер Валерий Бардин
Известный исследователь, автор ряда передовых компьютерных технологий, один из создателей российского сегмента сети нтернет Валерий Бардин скончался в Москве.
Бедрос Киркоров попал в больницу
Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу, сообщает Starhit.
В Минкомсвязи рассказали о перехвате звонков и СМС
Минкомсвязь в ночь с 18 на 19 декабря проводила «цифровые учения», в ходе которых выясняла, могут ли злоумышленники следить за абонентами, перехватывая их звонки и подменять СМС.
В Грузии спецслужбы ликвидировали россиянина
Один из мужчин, убитых во время спецоперации в Грузии 22 ноября, был гражданином России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы государственной безопасности Грузии.