Захарченко помиловал украинских пленных

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских граждан, которые будут переданы Киеву в рамках обмена пленными. Об этом сообщает RT.

Обмен пленными должен состояться 27 декабря в 13.00. Украинская сторона передаст ополченцам 306 человек в обмен на 76 граждан Украины.

>> Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год

Переговоры об обмене пленными длились с 15 ноября, когда спецпредставитель Украины Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой поговорить с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР о возможности осуществить обмен.