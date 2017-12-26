Обзор зарубежных СМИ: Россия готовится к большой войне

Украинцы предпочитают быть грузчиками в Европе

Квалифицированные украинцы выбирают работу грузчиками в Европе вместо соцпакета и белой зарплаты на украинских предприятиях, сообщает «Сегодня». Издание отмечает, что проблема трудовой миграции обострилась на Украине после введения безвиза с ЕС. Украинцы трудятся в ЕС часто нелегально, а работодатели, пользуясь этим, нарушают их права. Издание рассказало историю инженера Лины, которая попала на производство по изготовлению жалюзи. Вместо стабильно высокой зарплаты украинка получила химическое отравление. Из-за незнания языка она не смогла обратиться к врачу за помощью. После вынужденного ухода с завода Лина работает уборщицей.

Ближний Восток вступил в «эпоху России»

Эпоха американцев на Ближнем Востоке уступила место эпохе России, пишет сирийская газета Al Watan. По мнению автора статьи, американское видение превратило регион в «эпицентр насилия и беспорядков». В сравнении с США Москва смогла добиться на Ближнем Востоке больших успехов, которые привели к усилению ее влияния в регионе. Россия преуспела не только на полях сражений, но и в политике, несмотря на непростую обстановку. Издание отмечает, что даже давний союзник США в регионе — Турция — начинает задавать вопросы о реальных намерениях Вашингтона в отношении Ближнего Востока. Политикой США также недоволен Египет из-за невыполнения обещаний, озвученных Бараком Обамой.

США помогут Киеву отбить Донбасс

Бывший резидент ЦРУ Дэниэл Хоффман в интервью Fox News рассказал, как изменится ситуация в Донбассе после поставок Киеву американских противотанковых комплексов Javelin. По мнению Хоффмана, применение комплексов Javelin помогут ВСУ «дать отпор» «сепаратистам» на востоке страны. Кроме того, поставка американского оружия позволит обеспечить интересы национальной безопасности США на Украине, считает эксперт.

Финский муниципалитет введет собственную валюту

Муниципалитет Сюсмя в Финляндии введет в оборот собственную валюту для оказания помощи местным предпринимателям, сообщает Yle. Активность в экономике муниципалитета наблюдается только летом за счет притока отдыхающих. Введение местной валюты позволит поддержать жизнеспособность муниципалитета после летнего сезона. Отмечается, что деньги можно будет использовать только в границах муниципалитета.

Россия готовится к большой войне

Шведское издание Aftonbladet приводит выдержки из доклада американского аналитического центра Rand, в котором утверждается, что Россия активно вооружается для подготовки к «большой войне». Американские аналитики считают, что Россия за последние годы обеспечила себя мощными неядерными силами, которые можно использовать и за пределами страны. В случае военного конфликта российские лидеры предпочтут перехватить инициативу и пойти в атаку, утверждают авторы доклада. Издание полагает, что для атаки Россия может собрать 14-19 десантно-штурмовых бригад, поддерживаемых артиллерией, наземными ракетными установками, системами ПВО и 220 истребителями. В конфликте Россия сделает ставку на быстрые операции с участием небольших групп элитных войск, способных атаковать в сжатые сроки, считают эксперты.