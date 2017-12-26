Украине «не нашли места» в ЕС

Глава МИД ФРГ: Турция и Украина не войдут в состав ЕС в ближайшие годы

Турция и Украина не войдут в состав Евросоюза в ближайшем будущем. Об этом глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил в интервью медиагруппе Funke.

"Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", — отметил министр.

Однако Габриэль уверен, что можно найти альтернативные формы более тесного сотрудничества. Моделью может стать сделка, которую Брюссель пытается заключить с Лондоном. Если удастся достигнуть соглашения для регулирования отношений Великобритании с Европой после Brexit, оно может послужить образцом для Турции или Украины, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В случае с Турцией можно попытаться прийти к "более тесной форме таможенного союза", считает Габриэль. Однако развитие сотрудничества невозможно, пока не изменится ситуация в Турции. Отношения двух стран осложнились из-за неоднократных арестов граждан ФРГ, которых подозревают в попытке организации госпереворота и связях с террористами. По информации германского МИД, сейчас в местах лишения свободы в Турции находятся более 50 немецких граждан.