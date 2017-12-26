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Мигрант попытался снять крест с рождественской ели
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В Италии африканский мигрант полез снимать крест с рождественской елки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: LaPresse

В итальянском Милане мигрант из Африки залез на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест. Об этом сообщает Il Giornale.

Как отмечается, 21-летний уроженец Гамбии невзлюбил крест на елке на Пьяцца Дука д'Аоста перед Центральным вокзалом города и полез его снимать. Осуществлению его намерений помешали полицейские, которые оперативно пресекли попытку нарушения общественного порядка.

На вопрос, зачем он это сделал, африканец указал на крест и заявил, что это «нехорошо». После этого молодой человек был доставлен в полицейский участок.

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