Ещё
ВМС Аргентины обнаружили два новых объекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВМС Аргентины обнаружили два новых объекта в зоне поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан» 

RT на русском 25 декабря 2017
Фото: Reuters
Командование военно-морских сил Аргентины сообщило об обнаружении двух новых объектов в зоне поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».
«Эсминец ВМС Аргентины «Саранди» обнаружил два новых контакта на глубине 500 и 700 метров, которые будут определены, когда появятся благоприятные условия для управления подводными аппаратами», — говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
Ранее сообщалось, что российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс» исследует у берегов Аргентины объект, похожий на пропавшую подлодку «Сан-Хуан».
В конце ноября ВМС Аргентины признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».
RT на русском: последние новости
Почему киевляне массово покидают город В Финляндии предложили ввести безвизовый режим с Крымом Глава Минобороны Британии: Россия должна уйти и заткнуться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России247
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям180
Атомные подлодки РФ дошли до США153
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео448
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле314
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение