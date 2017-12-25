ВМС Аргентины обнаружили два новых объекта в зоне поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

«Эсминец ВМС Аргентины «Саранди» обнаружил два новых контакта на глубине 500 и 700 метров, которые будут определены, когда появятся благоприятные условия для управления подводными аппаратами», — говорится в сообщении военного ведомства в Twitter. Командование военно-морских сил Аргентины сообщило об обнаружении двух новых объектов в зоне поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

Ранее сообщалось, что российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс» исследует у берегов Аргентины объект, похожий на пропавшую подлодку «Сан-Хуан».

В конце ноября ВМС Аргентины признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».