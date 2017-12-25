Кадровые перестановки Путина, почему разбился Ту-154 и другие события дня

Главные события понедельника

“Хотел подвинуться”: водитель автобуса о трагедии в Москве

Виктор Тихонов, водитель въехавшего в подземный переход автобуса, на допросе заявил, что хотел уступить место на стоянке другому подъехавшему автобусу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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ЦИК отказалась регистрировать Навального

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе заседания отказала основателю ФБК Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Причина — наличие непогашенной судимости по тяжкой статье.

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Путин произвел кадровые перестановки

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Войска ЮВО подняты по тревоге

Служащие инженерных войск Южного военного округа подняты по тревоге, сообщает канал «Звезда».

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Задержание Яценюка объяснили местью Кремля

Задержание бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы по запросу России объясняется тем, что Кремль боится его и мстит. Об этом заявила пресс-секретарь партии «Народный фронт» Ольга Лаппо в своем Facebook.

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ЕС решил выставить России счет на 1,4 млрд евро

Фото: depositphotos.com

ЕС намерена выставить России счет на 1,4 млрд евро за запрет на ввоз свинины. Как сообщает Deutsche Welle, Евросоюз намерен потребовать через Всемирную торговую организацию (ВТО) наложения штрафных санкций за протекционизм под видом борьбы с африканской чумой свиней.

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Не теракт: почему разбился Ту-154

В прошлом году, 25 декабря, разбился пассажирский самолет Ту-154, летевший в Сирию с ансамблем имени Александрова на борту. В результате крушения погибли все, кто находился в самолете. С тех пор было выдвинуто много версий случившегося. Однако финального подведения итогов расследования так и не было. Согласно официальному сообщению СК РФ, которое ведомство выпустило через год после катастрофы, на борту Ту-154 точно не было теракта.

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Собчак высмеяли за корпоративы

Телеведущую и возможного кандидата в президенты России Ксению Собчак обвинили в участии в корпоративе организации, владельцы которой поддерживают действующего главу государства Владимира Путина. Об этом в соцсети Facebook сообщил журналист Сергей Митрофанов.

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Главные законы, которые заработают с 1 января 2018 года

С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году — 2,6 процента. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России.

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