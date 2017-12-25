«Дай бог, чтобы не сорвалось»

Украина и республики Донбасса договорились о крупнейшем обмене пленными

Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики договорились о крупнейшем с начала вооружённого конфликта в Донбассе обмене пленными. Встреча представителей сторон прошла в московском Даниловском монастыре при участии патриарха Кирилла. Ожидается, что процедура состоится 27 декабря по формуле «306 на 74» — Киев передаст 306 человек, а ополченцы — 74 украинских гражданина. Что известно о грядущем событии — в материале RT.

Стороны вооружённого конфликта в Донбассе сумели договориться о крупнейшем с начала боевых действий обмене пленными. Ожидается, что обмен между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками произойдёт 27 декабря по формуле «306 на 74».

Такое заявление сделал глава ДНР Александр Захарченко по итогам прошедшей в московском Даниловском монастыре миротворческой встречи с участием патриарха Кирилла, и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника и представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

«Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдёт обмен по формуле «306 на 74»… Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний», — отметил Захарченко.

В свою очередь, Виктор Медвечдук рассказал, что из соображений безопасности место и время совершения процедуры будут обнародованы уже в день обмена пленными.

«Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ», — цитирует Медведчука РИА Новости.

Комментируя итоги миротворческой встречи в Москве и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил готовность республики к ведению мирных переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Республика готова к обмену пленными на тех условиях и согласно тем договорённостям, которые были достигнуты на сегодняшней встрече. Мы подтверждаем свою готовность к ведению мирных переговоров и решению конфликта в Донбассе мирным путём», — сказал Пасечник.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко подтвердила готовность Киева передать самопровозглашённым республикам 306 пленных.

«27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 граждан, где это позволяет украинское законодательство, — написала Геращенко в Facebook. — Мы полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предварительные договорённости».

По её словам, координацией работы всех ведомств, отвечающих за проведение обмена, лично занимался президент Украины Пётр Порошенко.

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В Кремле выразили надежду на то, что достигнутые договорённости об обмене пленными между Киевом и ЛДНР будут реализованы.

«Вы знаете, что когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается. Мы надеемся, что она будет реализована. Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 15 ноября 2017 года Виктор Медведчук в ходе встречи с Владимиром Путиным и патриархом Кириллом в Ново-Иерусалимском монастыре обратился к ним с просьбой посодействовать возобновлению процесса обмена пленными между участниками конфликта в Донбассе.

На тот момент последний обмен произошёл в середине сентября 2016-го. По словам Медведчука, причина такой ситуации заключается в том, что, согласно Минским соглашениям, обмены пленными должны производиться по формуле «всех на всех». Но у украинской стороны возникли сложности при выполнении этого принципа «в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления».

Владимир Путин, Виктор Медведчук, патриарх Кирилл и Дмитрий Медведев во время посещения Ново-Иерусалимского мужского монастыря в ноябре 2017 года

По итогам миротворческой встречи, прошедшей в столичном Даниловском монастыре, патриарх Кирилл заявил, что достигнутая договорённость положит начало процессу обмена пленными в Донбассе.

«Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдёт, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — отметил патриарх.

Он поблагодарил все стороны за конструктивные переговоры, отдельно отметив роль Украинской православной церкви (Московского патриархата), и подчеркнул, что вопросы мирного разрешения конфликта важны для Русской православной церкви.

«И там, и там — наши люди. Кто ещё так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата?» — добавил Кирилл.

Между тем определённые сомнения в успешности запланированного обмена пленными в беседе с RT выразил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Я был бы рад, чтобы это произошло. Но я не верю Киеву… Есть большие сомнения, что Киев говорит откровенно по поводу тех людей, которых запрашивают Донецк и Луганск. Мы не знаем, что с этими людьми случилось. Они (киевские власти. — RT) говорят, что всё нормально, но при этом ничего не делают. Мне кажется, мы обязательно столкнёмся с тем, что Киев начнёт выкручиваться и придумывать различные оправдания, почему тех или иных людей нет», — заявил Коновалов.

Грядущий обмен пленными станет самым масштабным с начала вооружённого конфликта в Донбассе. Предыдущая крупнейшая подобная акция прошла 26 декабря 2014 года, когда ополченцы обменяли 145 человек на 222 гражданина, возвращённых украинскими силовиками.