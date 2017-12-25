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Российские пранкеры позвонили в НАТО
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Пранкеры позвонили в НАТО 

Рамблер 1 час назад

Пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) поговорили по телефону с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает RT.

Пранкеры позвонили Паоло Алли от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия и обсудили проблемы на пути вступления Украины в НАТО.

Звонившие заявили, что опасаются проводить на Украине референдум о вступлении в альянс, так как граждане могут не поддержать этот шаг. Алли подтвердил, что сейчас не самый подходящий момент для вступления в НАТО, так как страна еще не готова присоединиться к альянсу. По его мнению, процессы выполнения Минских соглашений и подготовки к референдуму должны идти параллельно. Также Паоло Алли посоветовал выбирать правильную формулировку вопроса для референдума — не о вступлении к НАТО, а о рассмотрении такой возможности в будущем.

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Пранкеры также поинтересовались, обсуждались ли на недавно прошедшем Трансатлантическом форуме новые антироссийские санкции. Паоло Алли признался, что детально этот вопрос не рассматривался, и что «мяч на стороне администрации Трампа».

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