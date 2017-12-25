В Сербии заявили о давлении со стороны НАТО

В Сербии почувствовали усиление давления НАТО

Бывший министр иностранных дел Сербии Владислав Йованович заявил, что его страна на протяжении нескольких десятков лет находится под усиленным давлением НАТО. Об этом сообщает Сербская телерадиокомпания (РТС).

«Балканы все больше становятся пространством, которое США старается очистить от российского влияния, чтобы обезопасить себе тылы в дальнейшем прорыве в направлении России, в том числе и в военном смысле. Однако Сербия никогда не была членом какого бы то ни было военного блока», — пояснил Йованович.

По его словам, величайшей заслугой бывшего президента страны Воислава Коштуницы является появление в Конституции Сербии статьи о военном нейтралитете государства, что дает сейчас возможность «противостоять неприятному давлению Запада».

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30 мая президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не планирует вступать в НАТО.

«На совете НАТО я сказал, что стремления [вступать в альянс] у нас нет. Мы стараемся сохранить военный нейтралитет, оставаться за рамками военных блоков», — пояснил он.