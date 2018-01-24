Великий позор Турции: войска Эрдогана застряли в Сирии

Действия турецких военных на севере Сирии усугубляют гуманитарный кризис, в котором находится большая часть страны, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Они уже помешали возвращению беженцев в места проживания. Кроме того, новый вооруженный конфликт могут использовать в своих интересах «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*, предупредил глава Пентагона и призвал Анкару проявить сдержанность.

20 января Турция запустила военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в районе Африн в Сирии. Позднее в США потребовали ограничить время ее проведения, что вызвало негативную реакцию президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Мы настроены решительно. Проблемы в Африне будут решены. Мы не сделаем ни шагу назад», — цитирует RNS заявление турецкого лидера. Впрочем, пока второй по величине армии НАТО и вперед-то продвинуться не очень удалось, отмечают некоторые эксперты.

Застыли на границе

«Они застряли. До Африна 15-18 километров от границы с Турцией, но они не могут продвинуться ни на километр. Вся турецкая армада ведет бои с курдами, у которых нет ни танков, ни тяжелой артиллерии, ничего нет, кроме стрелкового оружия и противотанковых средств. И курды их остановили. Если турки еще 2-3 дня не смогут двинуться дальше границы, это будет великое позорище», — сказал «Ридусу» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По словам эксперта, это последствия зачисток в рядах вооруженных сил, проведенных после неудачной попытки государственного переворота. «Эрдогану надо было думать об армии, когда он арестовывал генералов, в том числе, Второй полевой армии, которая дислоцирована напротив Сирии», — поясняет он.

Нашли зацепку

Ввести войска в Африн президент Турции пытается давно, и военную операцию провел бы в любом случае, считают политологи. Информация о намерении США создать «силы безопасности границы» на севере Сирии, позже опровергнутая Вашингтоном, стала лишь очередной зацепкой для оправдания действий турецких военных.

И движет турками не только желание разгромить «террористические группировки» и как можно дальше друг от друга развести кантоны сирийских курдов, чтобы не дать им заявить о себе, как о части будущего общего великого Курдистана, но и куда более амбициозные цели.

«Эрдоган давно говорить о необходимости денонсации Лозаннского соглашения 1921 года и претендует на ряд территорий в Северном Ираке, других регионах, и в том числе в северной Сирии. Тут нового ничего нет», — напоминает С. Багдасаров.

«Часть Сирии, которая находится вблизи турецкой границы, турки всегда считали своей зоной влияния — это идет еще со времен османской империи, когда эти территории были под властью турецкого султана», — добавляет старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев. Он полагает, что поход на Африн — демонстрация силы, направленная не только на внешних «зрителей», но и на внутренних. Эрдогану надо показать согражданам, что он все делает в интересах своей страны.

Почему не вмешиваются США

В последние годы Эрдоган сильно укрепил свою власть и стал вести себя очень самостоятельно, но нынешней администрации США приходится с этим мириться, потому что Турция пока остается членом НАТО, а усмирить турецкого лидера не получается. К тому же сейчас у Белого дома полно других проблем — и внутренних, и внешних (в первую очередь, с Северной Кореей и Ираном).

Да и на Ближнем Востоке закручивается большой клубок противоречий, в котором сплетаются интересы многих весьма разных государств. В таких условиях давить еще и на Турцию — слишком тяжело даже для такой страны, как США. Эрдоган этим пользуется, и ведет себя как хозяин примыкающей к границам Турции части Сирии.

С Россией договорились

Вообще-то, Африн — зона ответственности России, а не США, уверяет С. Багдасаров. Но с «друзьями» из России, по заявлению Эрдогана, есть договоренность. Скорее всего, Африн туркам отдан взамен на Идлиб, полагает эксперт.

Судя по всему, тактический союз с Турцией и Ираном на данный момент Росси важнее, чем дружба с сирийскими курдами. Если хотя бы одна страна из коалиции выйдет, это сломает российскую политику на Ближнем Востоке, считает С. Багдасаров.

Л. Гусев, в свою очередь, напоминает, что Турция — очень важный компонент в геополитическом развитии этого региона. Это страна, которая, с одной стороны, выходит на Кавказ, с другой — на Европу, а с третьей — на Сирию и страны Ближнего и Среднего Востока. Страна, где пересекаются очень многие нефтегазопроводные пути. И ссорится с ней в данных обстоятельствах неразумно.

Очевидно одно: ситуация в Сирии еще долгое время будет тяжелая, несмотря на все заявления о победе над «Исламским государством»*. Настолько сильны внутренние и внешние противоречия в стране, что нужно приложить неимоверные усилия, чтобы совладать с амбициями всех сил, которые имеют там свои интересы.

* Запрещенная в России террористическая группировка