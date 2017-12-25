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Украинских политиков вырядили в маски iPhone X
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Украинских политиков вырядили в маски и заставили повторять культовые фразы 

Lenta.ru 7 минут назад

Журналисты украинского канала ТСН примерили анимированные маски iPhone X на украинских политиков, чьи фразы из выступлений стали вирусными. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале.

Так, на видео попали знаменитый разговор Михаила Саакашвили и Арсена Авакова во время заседания украинского Национального совета реформ, когда прозвучала фраза «Бе-бе-бе-бе! Так со мной еще никто не разговаривал!», высказывание мэра Харькова Геннадия Кернеса «Смотри, сучий пес. Я тебя умножу на ноль», монолог о «завтрашнем дне» Виталия Кличко и другие крылатые фразы.

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