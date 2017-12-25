Киев нашел способ остановить отток украинцев

Киев придумал способ остановить массовый отток украинцев из страны

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко дал интервью изданию «Левый берег», в котором рассказал о мерах, которые, по его мнению, способны удержать украинцев от трудовой миграции за границу.

«Мы считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен (около 33,5 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), это даст возможность удерживать людей здесь. Станет предметом колебаний — ехать или оставаться», — сказал Зубко.

При этом он отметил, что украинский работник, который едет в Польшу, получает зарплату 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен (52-62 тысячи рублей). «Но [он] имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное», — добавил чиновник.

Министр отметил, что людей нельзя удержать в стране высокой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, а также детских садов и школ. По его мнению, наличие ранее перечисленных факторов в странах Европы также способствует отъезду молодых украинцев из страны. Также Зубко полагает, что официальные цифры работающих за рубежом украинцев можно умножить на пять.

«Трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч абсолютно трудоспособного населения. Это количество людей ушло из реального промышленного сектора», — добавил министр.

9 декабря стало известно, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «реально спасают» польскую экономику.