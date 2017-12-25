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Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
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Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад

В американском штате Флорида аллигатор запрыгнул в лодку, в которой находились несколько туристов. Видеозапись с рассказом о случившемся публикует издание Daily Mirror.

Небольшой катер с отдыхающими людьми застрял в грязи рядом с берегом, на котором лежал аллигатор. За кадром слышен голос, предположительно, хозяина лодки, который говорит: «Отсюда вы могли бы даже похлопать его по спине, не так ли?»

Неожиданно аллигатор прыгнул в лодку к туристам. Но нападать на людей он, по всей видимости, не собирался. Рептилия пересекла катер вдоль и спрыгнула в воду, предварительно запутавшись в перилах.

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