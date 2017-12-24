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Что обнаружили американские ПВО в небе над Чукоткой
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Американские ПВО обнаружили Санта-Клауса над Чукоткой 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Фото: NORAD Tracks Santa

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило об обнаружении саней Санта-Клауса в небе над Чукоткой. Об этом сообщается в Twitter проекта «NORAD следит за Сантой».

Отмечается, что Санта вылетел из своей резиденции на Северном полюсе около 13:00 по московскому времени. По традиции, первым населенным пунктом, который он посетил, стало село Новое Чаплино (Чукотский АО). На момент публикации материала он раздал более 1,2 миллиона подарков.

Координаты на карте новогоднего сайта NORAD корректируются каждые пять минут. Полковник Боб Броди (Bob Brodie) из 601-го авиационного оперативного центра заявил, что возле Санты будут летать истребители, а инфракрасные трекеры будут следить за оленем Рудольф.

Традиция информировать мир о путешествии главного рождественского персонажа и его саней, о том, сколько он раздал подарков и где пролетает в данный момент, появилась в NORAD в 1955 году.

Решение было принято после того, как в одной из газет США было опубликовано объявление с номером телефона, позвонив по которому, можно было пообщаться с Санта-Клаусом. Однако составители перепутали одну из цифр в номере. В итоге все звонки стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника NORAD). После этого, начиная с 1958 года, ведомство взяло на себя обязанность ежегодно проводить мониторинг перемещений Санты.

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