Папа Римский обратился к мировому сообществу

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Папа Франциск призвал встретить приближающееся Рождество в мире и согласии 

ТАСС 24 декабря 2017
Фото: Reuters
Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди Angelus (Ангел небесный) перед католическим Рождеством призвал человечество встретить этот праздник "в мире и согласии".
Обращаясь из окна Апостольского дворца к десяткам тысяч паломников разных стран, заполнившим площадь Святого Петра, понтифик потребовал освобождения и возвращения по домам всех заложников — священников, монахов, простых верующих. Он также высказал свою солидарность жителям Филиппин, пострадавшим от наводнений и оползней.
В полдень 25 декабря римский первосвященник произнесет с балкона главной римской базилики традиционное рождественское поздравление Urbi et Orbi (Граду и Миру).
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