Советник Порошенко попал в потасовку в Киеве

В Киеве произошла потасовка с участием советника Порошенко

В Киеве на площади Независимости после спора националистов с советником президента Украины Юрием Бирюковым произошла потасовка. Об этом сообщает Hromadske.

Сообщается, что члены батальона "Азов" (против которого в России возбуждено уголовное дело) и другие военные требовали от Бирюкова опровержения заявления о том, что "Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

На это Бирюков ответил, что у него "нет оснований не верить" бойцам 72-й бригады.

После этого один из активистов во время спора толкнул члена "Азова" и началась потасовка.

Отмечается, что "в это время Бирюкова оттащили в сторону и он исчез".

Ранее в центре Киева националисты вывесили плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию".