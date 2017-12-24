Ещё
Советник Порошенко попал в потасовку в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве произошла потасовка с участием советника Порошенко 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: АР

В Киеве на площади Независимости после спора националистов с советником президента Украины Юрием Бирюковым произошла потасовка. Об этом сообщает Hromadske.

Сообщается, что члены батальона "Азов" (против которого в России возбуждено уголовное дело) и другие военные требовали от Бирюкова опровержения заявления о том, что "Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

На это Бирюков ответил, что у него "нет оснований не верить" бойцам 72-й бригады.

После этого один из активистов во время спора толкнул члена "Азова" и началась потасовка.

Отмечается, что "в это время Бирюкова оттащили в сторону и он исчез".

Ранее в центре Киева националисты вывесили плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию".

Газета.Ru: последние новости
В украинском бюро Интерпола рассказали о проверке Яценюка в Женеве В МВД Украины рассказали о мобильных комплексах биометрического контроля В Госдуме назвали ужесточение санкций против КНДР сигналом для Пхеньяна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убит Дато Панкисский
К чему приведёт демографический кризис на Украине
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
Украинский военный попросился в Россию
Названы самые сексуальные женщины России
Видео
01:26
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
В мире
03:10
Раскрыты подробности завещания Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:37
В Интерполе прокомментировали инцидент с Яценюком
В мире Украина
00:37
КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии
В мире Конфликты
01:00
Полонский назвал Навального отстоем
Политика
01:56
Кадыров сообщил о переброске террористов в Чечню
Политика
00:54
В Госдуме отреагировали на блокировку аккаунтов Кадырова
Политика
02:15
Рождественская песня оказалась не рождественской
В мире Европа
02:32
На границе Украины с ЕС появились километровые очереди
Украина В мире
01:00
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение