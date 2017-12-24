Эрдоган не дождался звонка Трампа

Эрдоган заявил, что ждал звонка Трампа перед его решением по Иерусалиму

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидал звонка своего американского коллеги Дональда Трампа перед тем, как глава Белого дома объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, девять были против, еще 35 воздержались.

"Мы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил. С самого начала мы ждали, что он позвонит нам, прежде чем объявит свое решение (по Иерусалиму — ред). Я считаю, что эта ошибка не была бы совершена, если бы Трамп провел с нами консультации ", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, эти ожидания были связаны с тем, что Турция сейчас председательствует в Организации исламского сотрудничества.