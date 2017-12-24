Ещё
Литва не готова отказаться от России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Литвы заявила, что не отказывается от России 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС

Президент Литвы Даля Грибаускайте впервые за последние годы сообщила о готовности к сотрудничеству с РФ без каких-либо предварительных условий. Об этом она в воскресенье заявила интернет-порталу 15min.lt.

По мнению Грибаускайте, наверняка какое-то время "наш сосед [Россия] останется сложным".

"Но не хотелось бы махнуть рукой или сказать, что не надо общаться", — отметила президент.
"Все меняется, меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам, и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей", — утверждала Грибаускайте. "Лучше сотрудничать, торговать, чем воевать", — сказала она.

Ценностными категориями, которых Литва намерена придерживаться при выстраивании отношений с Россией, президент назвала отказ РФ от якобы оккупированных территорий, прекращение подкупа политиков и вмешательства в выборы в других странах, отказ от попыток силой навязать свои интересы. "Мы всегда готовы к сотрудничеству со всеми соседями, которых не выбираешь, потому что сотрудничество содействует защищенности нашего государства и интересов наших людей", — сказала Грибаускайте.

ТАСС: последние новости
Главные организаторы конкурса "Мисс Америка" ушли в отставку на фоне скандала Новые санкции СБ ООН не затронут экспорт российского угля через КНДР В Турции уволили более 2,7 тыс. госслужащих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
«Если русские придут, мы наложим в штаны»
У Россия скоро появится образец ракетоносца ПАК ДА
Видео
00:37
КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии
В мире Конфликты
02:32
На границе Украины с ЕС появились километровые очереди
Украина В мире
01:00
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Общество Новости Москвы
00:25
Лавров рассказал об уроне из-за санкционной спирали
Политика Европа
00:40
Украинские военные отвоевали право на трехразовое питание
Украина Армия
04:28
Захарова вновь поставила США «на место»
Политика
00:36
Найден похожий на пропавшую подлодку объект
Происшествия Армия
00:56
На конкурсе «Мисс Америка» случился скандал
В мире
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение