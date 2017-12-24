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Преступников поймали при помощи уловки из «Симпсонов»
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СМИ: полицейские поймали преступников при помощи уловки из «Симпсонов» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Fox Broadcasting Company

Полиция Южного Йоркшира обнаружила и задержала 21 преступника, использовав уловку, похожую на прием полицейских из мультсериала «Симпсоны», сообщает Independent.

Полицейские разослали по предполагаемым адресам разыскиваемых открытки от несуществующей компании с предложением получить бесплатный новогодний подарок. Получателям открытки лишь нужно было заказать доставку подарочного набора. Вместо курьера к преступникам приезжали правоохранители и задерживали их.

Пользователи соцсетей отметили, что ситуация очень схожа с одним из сюжетов «Симпсонов», где шеф полиции Виггам разослал преступникам города пригласительные на раздачу бесплатных лодок. На уловку попался и один из главных героев Гомер Симпсон, который получил пригласительный из-за частого нарушения правил парковки.

Как отмечает издание, неизвестно, в какой мере «Симпсоны» повлияли на полицейских из Южного Йоркшира.

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