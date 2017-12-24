На конкурсе «Мисс Америка» случился скандал

Несколько человек из руководства конкурса «Мисс Америка», вокруг которых разразился скандал из-за опубликованной переписки с пренебрежительными высказываниями о финалистках конкурса, подали в отставку, сообщает Associated Press.

Президент организации Джош Рэндл, покидая свой пост, извинился перед победительницей конкурса в 2013 году, вес которой стал темой для его шуток.

«Я извиняюсь перед Мэллори за ошибки в своих суждениях. Они не отражают мои убеждения и ценности, которые я продвигал на работе в Miss America Organization», — сказал он.

Со своих постов ушли также председатель совета директоров Лин Уайднер и главный исполнительный директор Сэм Хаскелл.

Рэндл сказал, что его отставка была добровольной, на ней не настаивал совет директоров конкурса. По словам Уайднер, она испытывает большое уважение к конкурсу и ее участницам. Она отметила, что посвятила конкурсу очень много лет, в том числе как его участница.

Скандал разразился в четверг, когда газета Huffington Post опубликовала переписку топ-менеджеров компании, где они, используя ненормативную лексику, высмеивают участниц «Мисс Америки», в частности, победительниц прошедших ранее конкурсов, допуская грубые и вульгарные высказывания насчет их личной жизни и физической формы. Все они подали в отставку через день после того, как бывшие победительницы конкурса, подписали петицию, призывающую их покинуть свои посты.

Хаскелл больше не будет участвовать в делах организации, Уайднер и Рэндл задержатся еще на несколько недель, чтобы передать дела новому руководству.