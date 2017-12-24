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КНДР заставят США «сожалеть о своей стратегии»
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В Северной Корее заявили, что заставят США «с горечью сожалеть о своей стратегии» 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Reuters

Представитель Министерства иностранных дел КНДР Ким Чен Юн заявил, что Северная Корея «заставит США с горечью сожалеть о своей стратегии» по национальной безопасности, которая ранее была представлена американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает Express, дипломат назвал «высокомерной» новую стратегию национальной безопасности США и заявил, что она является «ничем иным, как провозглашением агрессии».

«Поскольку США устанавливают целью своей политики в области дипломатии и безопасности сокрушение нас (Северной Кореи. — RT) в военном отношении и публично направляют меч в нашу сторону, мы сделаем так, чтобы США с горечью сожалели о своей стратегии», — отметил он.

Ранее в США была представлены новая стратегия национальной безопасности страны, в которой КНДР обозначили как одну из угроз миру и безопасности.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта отметил ФБА «Экономика сегодня», что концепция нацбезопасности Соединённых Штатов специфична тем, что определяет не вопросы спокойствия страны, а её место в мире в целом.

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