Ещё
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России.

> > СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах россиян в Чечне

Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря политика Ольгу Лаппо.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — отметила она, добавив, что причиной произошедшего стало то, что Яценюка обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне.
Уточняется, что вскоре его отпустили, сказав, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

27 марта суд города Ессентуки заочно арестовал Яценюка.

Также Следственный комитет сообщал о намерении добиваться привлечения Арсения Яценюка к уголовной ответственности за участие в столкновениях на территории Чечни в 1994—1995 годах.

RT на русском: последние новости
Трамп приостановил ряд преференций по беспошлинной торговле с Украиной Американский генерал предупредил солдат в Норвегии о приближении войны На Украине система фиксации биометрических данных иностранцев заработает с 1 января
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение