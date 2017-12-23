ВСУ перебросили «Грады» в Донбасс

Пользуясь наступившим перемирием, украинские силовики продолжают проведение мероприятий по усилению своих позиций.

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Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заметили три единицы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районе, который находится рядом с линией соприкосновения. Соответствующее заявление сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой отмечено перемещение в зону ответственности 128-й отдельной горно-пехотной бригады (огпбр) трех дополнительных единиц РСЗО «Град» и до 100 человек личного состава ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в России)», — приводит официальный сайт ДНР слова Басурина.

При этом замкомандующего оперативным командованием ДНР отметил, что «пользуясь наступившим перемирием, противник продолжил проведение мероприятий по усилению своих позиций».

Басурин подчеркнул, что зафиксированные перемещения были близки к линии соприкосновения. Также, по его словам, было зафиксировано прибытие десантно-штурмовой бригады украинских военных.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нарушили перемирие, обстреляв Горловку из гранатометов. Отметим, что с полуночи 23 декабря в Донбассе был введен режим перемирия, который в первые же часы нарушили украинские силовики.