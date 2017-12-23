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Российских офицеров попросили вернуться в СЦКК
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Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости

Польша просит российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), говорится в заявлении МИД республики.

"МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ). Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года", — говорится в заявлении.

По мнению польской стороны, "фактором, способствующим увеличению напряжения, является вывод Россией своих представителей из СЦКК".

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Польша, имеющая в Специальной мониторинговой миссии второй по численности контингент из стран ЕС, рассматривает этот шаг "как очередную попытку ухудшения безопасности работы наблюдателей и дальнейшего ограничения возможности выполнения ими задач на соответствующей территории".

"Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК", — говорится в заявлении.

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