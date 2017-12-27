Канадец 47 лет не открывал подарок бросившей его девушки

Канадец полвека хранил неоткрытый подарок на Рождество от бросившей его девушки

64-летний житель канадского города Эдмонтон, провинция Альберта, с 1970 года хранил подарок от бросившей его девушки, но так и не открыл его. Об этом сообщает CBC News.

47 лет назад Адриан Пирс заканчивал школу и встречался с девушкой по имени Викки. На Рождество она вручила ему подарок и сообщила, что желает расстаться. Он принес сверток домой, возмущенно бросил его под елку и объявил, что никогда его не откроет.

«Поначалу я хранил его, потому что, вероятно, надеялся, что мы опять сойдемся и откроем его вместе, — говорит Пирс. — А теперь это просто привычка». Каждое Рождество он клал подарок Викки под елку, а потом убирал его до следующего года.

Однажды жена заявила, что больше не желает видеть под елкой подарок от его бывшей девушки. С тех пор Пирс любуется на него в одиночестве. Несколько лет назад он едва не развернул его, но вовремя себя остановил.

Пирс не исключает, что откроет подарок на 50-ю годовщину расставания с Викки. По его словам, можно будет устроить большой праздник, провести конкурс догадок о содержимом свертка и собрать деньги на благотворительность. «Может, ее тоже удастся найти, и она отметит с нами», — говорит он.