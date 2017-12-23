Кот с двумя мордочками родился в ЮАР

В ЮАР родился котенок с двумя мордочками

Об этом пишет Newsweek.

Хозяин животного, опасаясь за его жизнь, отнес котенка к волонтеру. Она и рассказала изданию о необычном питомце, пожелав остаться анонимной.

Котенок (девочка) получил имя Бетти Би.

"Она развивается, растет как нормальный котенок. Она побывала у ветеринара, когда ей был один день. Мы решили, что лучше будет принести ее на [осмотр], когда она немного подрастет", — рассказала анонимный волонтер.

Бетти Би быстро прославилась в сети, из-за чего для нее завели отдельную страницу на фейсбуке. Туда новая хозяйка выкладывает фотографии питомца и рассказывает о том, как растет Бетти Би.

На страничку котенка с двумя мордочками подписались уже более 16 тыс. человек.