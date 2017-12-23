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В Гондурасе оппозиционер признал поражение на выборах
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В Гондурасе оппозиционер Насралла заявил, что ему нечего делать в политике 

РИА Новости 23 декабря 2017
Фото: Фото: AP Photo / Rodrigo Abd
МЕХИКО, 23 дек — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты от оппозиции в Гондурасе Сальвадор Насралла заявил в пятницу, что ему больше нечего делать в политике после признания со стороны США победы его соперника, действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса.
"Дело проиграно и внутри страны, и на международной арене, мне больше нечего делать в политике, но народ, 80% которого за меня, продолжит борьбу", — заявил Насралла каналу France 24.
Выборы прошли 26 ноября, но итоги были объявлены только в минувшее воскресенье. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли не менее 16 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.
Ранее Насралла фактически признал свое поражение на выборах после того, как госдепартамент США поздравил с победой его соперника Эрнандеса. По его мнению, после заявления США оппозиционный альянс, от которого он выдвигался, фактически уничтожен. Сам Насралла заявил о выходе из альянса.
Между тем соседний с Гондурасом Сальвадор закрыл часть контрольно-пропускных пунктов на границе, мотивируя это напряженной политической и социальной ситуацией в соседней стране, сообщает главное управление миграции Сальвадора.
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