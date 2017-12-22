Ответ Пескова Навальному, предупреждение Шойгу и другие события дня

Медведев предупредил о "нелегком" 2018 годе
Наступающий 2018 год будет «не самым легким». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступлении в Государственной думе, передает "Интерфакс".
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Проект строительства Крымского моста будет откорректирован из-за возникших проблем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
“Я много врал вам с 2014 года”
Называющий себя "экспертом по АТО" украинец Алексей Арестович признался, что не является патриотом Украины, а с 2014 года "много врал" о Донбассе и России.
Шойгу припугнул недругов России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посоветовал не испытывать российскую обороноспособность на прочность. Об этом Шойгу заявил во время заседания итоговой коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».
Песков ответил на обвинения Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой утверждения о покупке квартиры в Париже, передает РИА "Новости".
Ведущего «Пусть говорят» вызвали в суд
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова вызвали в суд по делу певца Александра Новикова, рассказали Ura.ru в пресс-службе Останкинского суда Москвы.
Европу спасет чудо: Россия подготовилась к захвату
Германское издание "Бильд" сообщило о новом коварном ходе Москвы. СМИ европейских государств с энтузиазмом перепечатывают, аналитики уже приступили к осмыслению.
Путин обвинил Киев в провокациях
Президент России Владимир Путин объяснил немецкому канцлеру Ангеле Меркель причины отзыва российских офицеров из Центра контроля и координации прекращения огня на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Джонсон пошутил про отданное Лаврову пальто
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о высоком уровне доверия между ним и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия применила в Сирии "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" применялся в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.