Ответ Пескова Навальному, предупреждение Шойгу и другие события дня

Главные события пятницы

Медведев предупредил о "нелегком" 2018 годе

Наступающий 2018 год будет «не самым легким». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступлении в Государственной думе, передает "Интерфакс".

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В проекте Крымского моста найдена ошибка

Проект строительства Крымского моста будет откорректирован из-за возникших проблем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

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“Я много врал вам с 2014 года”

Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Называющий себя "экспертом по АТО" украинец Алексей Арестович признался, что не является патриотом Украины, а с 2014 года "много врал" о Донбассе и России.

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Шойгу припугнул недругов России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посоветовал не испытывать российскую обороноспособность на прочность. Об этом Шойгу заявил во время заседания итоговой коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».

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Песков ответил на обвинения Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой утверждения о покупке квартиры в Париже, передает РИА "Новости".

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Ведущего «Пусть говорят» вызвали в суд

Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова вызвали в суд по делу певца Александра Новикова, рассказали Ura.ru в пресс-службе Останкинского суда Москвы.

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Европу спасет чудо: Россия подготовилась к захвату

Германское издание "Бильд" сообщило о новом коварном ходе Москвы. СМИ европейских государств с энтузиазмом перепечатывают, аналитики уже приступили к осмыслению.

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Путин обвинил Киев в провокациях

Президент России Владимир Путин объяснил немецкому канцлеру Ангеле Меркель причины отзыва российских офицеров из Центра контроля и координации прекращения огня на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

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Джонсон пошутил про отданное Лаврову пальто

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о высоком уровне доверия между ним и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

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Россия применила в Сирии "Искандер"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" применялся в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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