Климкин приедет в Донбасс

Климкин намерен вместе с главой МИД Германии посетить Донбасс в начале 2018 года

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Донбасс. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter. Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г. Вместе с Климкиным Донбасс посетит глава МИД Германии Зигмар Габриэль. >> Климкин: Донбасс России не нужен «Пообщался с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Следующий год начнем с совместной поездки в Донбасс», — говорится в сообщении.