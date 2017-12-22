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Климкин приедет в Донбасс
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Климкин намерен вместе с главой МИД Германии посетить Донбасс в начале 2018 года 

Рамблер 22 декабря 2017

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Донбасс. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter.

Вместе с Климкиным Донбасс посетит глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

>> Климкин: Донбасс России не нужен

«Пообщался с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Следующий год начнем с совместной поездки в Донбасс», — говорится в сообщении.

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