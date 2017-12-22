Парламент Молдавии запретил новостные программы РФ

Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных программ из России

Парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом страны Игорем Додоном закон, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач.

Как сообщает РИА Новости, инициативу поддержали 59 из 69 депутатов. Против высказались представители фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

Ранее парламент Молдавии принял закон, ограничивающий трансляцию в республике российских информационно-аналитических программ.

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Президент страны Игорь Додон отказался подписывать документ, «противоречащий общеевропейским нормам свободы слова», по его словам. Молдавский лидер также отметил, что инициатива, очевидно, была принята «по просьбе извне».

Накануне Додон отказался утверждать кандидатуры членов правительства, предложенных премьер-министром Павлом Филипом.