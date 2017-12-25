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В Сети высмеяли «коварство украинского режима»
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В Сети высмеяли оговорку Порошенко о «коварстве украинского режима» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: официальный сайт президента Украины

В социальных сетях обсуждают оговорку, сделанную украинским президентом Петром Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

Порошенко совершил оговорку в части речи, которая была посвящена "российской агрессии".

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы", — сказал глава государства, слова которого можно услышать на 12 минуте 55 секунде.

Примечательно, что Порошенко не исправил свою оговорку. В зале такое заявление украинского лидера также восприняли без особой реакции.

"Не в бровь, а в глаз", — комментирует один из пользователей оговорку президента под соответствующей записью.

"Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", — иронизирует другой украинский пользователь.

Другой пользователь соцсети предположил, почему зал спокойно отреагировал такое заявление Порошенко. По его мнению, "улыбок на лице украинцев не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима".

"Как правду ни прячь, она все равно вылезет", — пишет другой пользователь.

В целом пользователи соцсетей сошлись во мнении, что оговорка была "по Фрейду".

Ранее Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, допустил оговорку в своей речи и заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

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