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Коалы устроили драку посреди шоссе
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Драка двух коал посреди шоссе попала на видео 

РИА Новости 23 декабря 2017

В интернете появилось видео, на котором две коалы борются посреди дороги в Австралии. Видео поединка публикует портал news.com.au.

Инцидент произошел неподалеку от города Аделаида на юге страны. По словам автора ролика, из-за стычки на шоссе образовалась пробка. Водители пытались прогнать коал автомобильными гудками, однако те никак не реагировали. В итоге, устав сражаться, коалы сами покинули проезжую часть.

Видео активно обсуждают в YouTube. "Поразительная уверенность в себе!", — написал пользователь с ником Erin Dewan. "Даже самые милые животные выходят из себя в это время года", — прокомментировал ролик Kould B. "Извините, я опоздал на работу, потому что мне помешали две борющиеся коалы", — иронизирует fragglepuppies.

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