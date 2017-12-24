КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии

КНДР отвергает новую резолюцию ООН о санкциях и рассматривает ее как акт агрессии

КНДР полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном в воскресенье агентством ЦТАК заявлении представителя МИД страны.

"Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе", — говорится в нем.