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КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии
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КНДР отвергает новую резолюцию ООН о санкциях и рассматривает ее как акт агрессии 

ТАСС 5 часов назад

КНДР полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном в воскресенье агентством ЦТАК заявлении представителя МИД страны.

"Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе", — говорится в нем.

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