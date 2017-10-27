Климкин представил план лишения России права вето

Отвечая на вопросы журналистов во время конференции «Киевские трансатлантические диалоги», глава МИДа рассказал, что к этому необходимо «идти сложным путем», первый из которых — реформа Организации, которую «Россия блокирует», второй — решение Международного суда ООН.

«Это не простой процесс, этого не сделать за один день, но мы должны быть последовательными. Россия это понимает и очень этого боится», — считает Климкин.

Кроме того, украинский министр рассказал «очень грустную шутку» о том, что «понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совбез ООН».

Совет безопасности — орган Организации объединенных наций, который поддерживает международный мир и безопасность.