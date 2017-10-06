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Трамп озадачил журналистов словами о "затишье перед бурей"

Трамп заявил о «затишье перед бурей»
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Президент США Дональд Трамп после встречи с американскими военачальниками заявил о «затишье перед бурей». Об этом сообщает Politico.
"Может быть, это затишье перед бурей", — сказал Трамп.
Глава государства добавил, что в комнате собрались «лучшие военачальники». Он, однако, отказался комментироваться слова о грядущей «буре».
"Вы узнаете", — коротко ответил президент США журналистам.
Как сообщалось ранее, в ходе встречи с представителями военных ведомства Трамп коснулся темы Ирана и КНДР.
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