Президент США Дональд Трамп после встречи с американскими военачальниками заявил о «затишье перед бурей». Об этом сообщает Politico.

"Может быть, это затишье перед бурей", — сказал Трамп.

Глава государства добавил, что в комнате собрались «лучшие военачальники». Он, однако, отказался комментироваться слова о грядущей «буре».

"Вы узнаете", — коротко ответил президент США журналистам.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с представителями военных ведомства Трамп коснулся темы Ирана и КНДР.