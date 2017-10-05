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Трамп аннулирует ядерную сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп собирается аннулировать ядерную сделку с Ираном уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
По мнению Трампа, сделка не отвечает национальным интересам США.
Официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс ранее заявила, что президент Трамп в скором времени представит новую всеобъемлющую концепцию взаимодействий с Ираном, пишет РИА «Новости».
Иран и шесть международных посредников в 2015 году договорились об урегулировании проблемы иранского атома. 14 июля 2015 года стороны приняли совместный всеобъемлющий план действий, при котором Иран выполняет ряд условий, в ответ на что со страны снимаются все санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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