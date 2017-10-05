Названы возможные потери СБУ при попытке вернуть Донбасс

Глава Генштаба Украины Виктор Муженко подсчитал возможные потери Украины, если та решится силой вернуть Донбасс.



Как передает издание Liga.net, Муженко оценил возможные потери 10-дневной силовой операции по возвращению Донбасса с использованием авиации в 10-12 тысяч человек. При этом Муженко отметил, что потери среди мирного населения будут еще больше.



Глава украинского Генштаба напомнил, что на 2300 погибших украинских военных в «антитеррористической операции» на Донбассе потери среди мирных жителей составляют 10 тысяч человек.