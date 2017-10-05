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Названы возможные потери СБУ при попытке вернуть Донбасс
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Глава Генштаба Украины Виктор Муженко подсчитал возможные потери Украины, если та решится силой вернуть Донбасс.
Как передает издание Liga.net, Муженко оценил возможные потери 10-дневной силовой операции по возвращению Донбасса с использованием авиации в 10-12 тысяч человек. При этом Муженко отметил, что потери среди мирного населения будут еще больше.
Глава украинского Генштаба напомнил, что на 2300 погибших украинских военных в «антитеррористической операции» на Донбассе потери среди мирных жителей составляют 10 тысяч человек.
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