По словам депутата, почти ежедневно суда с содой, пшеницей и металлоломом следуют из Крыма в Турцию.



"Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, — не делается вообще", — заявил Тетерук.

3 октября представители украинского министерства по делам беженцев сообщили, что несмотря на возражения Киева в порты Крыма продолжают заходить иностранные суда.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. При этом Киев не признает итоги голосования.