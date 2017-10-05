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В Раде предложили создать вокруг Крыма "токсичную атмосферу"
Андрей Тетерук, депутат Верховной Рады, заявил, что Украина должна пресечь торговлю Крыма с Турцией и создать вокруг полуострова "токсичную атмосферу", пишет "Лента.ру".
По словам депутата, почти ежедневно суда с содой, пшеницей и металлоломом следуют из Крыма в Турцию.
"Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, — не делается вообще", — заявил Тетерук.
3 октября представители украинского министерства по делам беженцев сообщили, что несмотря на возражения Киева в порты Крыма продолжают заходить иностранные суда.
Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. При этом Киев не признает итоги голосования.
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