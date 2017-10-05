Обзор зарубежных СМИ: Россия нашла ахиллесову пяту НАТО

Су-35 против F-16: кто выиграет?

Если бы группа из четырех самолетов F-35 столкнулась с четверкой самолетов Су-35, то, скорее всего, «американцы» изменили бы курс и призвали на помощь F-22 и F-15Cs. Но если бы пришлось справляться только своими силами, то здесь F-35 с трудом, но могли бы одержать победу, пишет издание. Для этого потребовалось бы задействовать сильные стороны американских истребителей, одним из которых является малозаметность. Таким образом, главное для F-35 — не вести «ближний бой».

Киев требует отменить призыв в Крыму

Власти Украины выразили протест России из-за призыва граждан Крыма на срочную воинскую службу в Вооруженные силы РФ. Как пишет «Сегодня» , представители МИД Украины считают, что это нарушает положения ООН.

Дипломаты сообщают о фактах преследования российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии. В протесте со ссылкой на международное гуманитарное права, что России в Крыму «запрещается принуждать граждан служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию».

Когда-нибудь «противная» женщина, как Хиллари Клинтон, выиграет

Последняя избирательная кампания перед выборами президента США показала, насколько расколото американское общество, пишет Шерил Стрэйд в Time . При этом, по ее мнению, общество до сих пор вешает на женщин ярлыки, что они не могут быть хорошими управленцами.

Журналистка считает, что Хиларри Клинтон проложила путь к успеху для следующей женщины-кандидата в президенты. Причем когда-нибудь такой кандидат точно совершит победу.

Кремль взламывает смартфоны военнослужащих НАТО

Россия нацелилась на взлом смартфонов солдат НАТО, утверждают западные чиновники. Как пишет The Wall Street Journa l, Москва ищет в телефонах информацию об операциях и численности войск.

Так, издание сообщает, что Россия открыла новый фронт борьбы с НАТО, эксплуатируя самую уязвимую точку почти всех солдат альянса — их личные телефоны. Жертвами якобы уже стали несколько военнослужащих. Цель операции состоит в том, чтобы получить оперативную информацию, оценить численность войск и запугать солдат.

Зачем Порошенко в законе о Донбассе забыл о Минске-2

Украинский президент Петр Порошенко завершил работу над проектом закона о реинтеграции Донбасса. Как пишет «Вести-Украина» , из документа были вырезаны строки о продлении на год Закона об особом порядке местного самоуправления этих областей.

Так, в тексте упоминаются Минские соглашения, но абсолютно забыт Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Политологи обращают внимание, что теперь в новом законе не будет прописано право на языковое самоопределение, контроль со стороны местных органов власти, проведение выборов. Таким образом «минские соглашения» упоминаются только формально.