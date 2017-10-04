Киев увидел в надписи «Убирайтесь вон» на консульстве в Польше происки России

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала появление надписей «Убирайтесь вон» на украинском консульстве в польском городе Жешув российской провокацией. Соответствующую запись она опубликована в среду, 4 октября, в своем микроблоге Twitter.

1/2 Щодо інциденту в Жешові (Польща) з Почесним консульством Укр — провокація, черговий елемент гібридної війни РФ проти Укр. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 октября 2017 г.







«По поводу инцидента в Жешове (Польша) с почетным консульством Украины — [это] провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины», — написала представитель внешнеполитического ведомства

Ранее в этот же день сообщалось, что Жешуве неизвестные изрисовали украинское почетное консульство надписями «Украина — это ОУН-УПА » и «Убирайтесь вон!».

В начале июля в Варшаве прошли памятные мероприятия в годовщину массовых убийств этнических поляков, совершенных украинскими националистами на Волыни в 1943 году. В акции приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций.





Ранее в том же месяце глава польского МИД Витольд Ващиковский в обращении к политикам в Киеве заявил, что «с Бандерой в Европу не попадете».

В июле 2016-го сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.