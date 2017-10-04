Главные события среды

Боевики и США перешли к новой тактике в Сирии

Стало известно об истинных планах американского стрелка

Стивен Пэддок, расстрелявший гостей музыкального фестиваля Route 91 Harvest Festival в Лас-Вегасе, сначала планировал сделать это на другом мероприятии. Об этом сообщает Daily Beast, ссылаясь на источник в правоохранительных органах

Террористы показали российских пленных

Запрещенное в России «Исламское государство» обнародовало видеозапись с двумя якобы русскими мужчинами, захваченными в плен боевиками в Сирии. Информацию об их захвате ИГ распространило в конце сентября.

Сбившая «пьяного мальчика» нашла крайнего

«Газете.Ru» стали известны первые показания Ольги Алисовой , обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчика из Балашихи. В протоколах допроса водитель Hyundai путается в показаниях, но считает, что мальчик споткнулся и сам упал ей под колеса, а также уверяет, что сдать назад ее убедил дедушка ребенка.

"Это не ошибка": Путин о "разрыве" между богатыми и бедными в РФ

"Шоковой терапией" 90-х годов объяснил президент большой разрыв в доходах между богатыми и бедными в России. Решать эту проблему власти обязательно будут, и социальная поддержка должна быть целевой — тем, кто в ней нуждается.

"Весь салон молился": пассажиры об инциденте на рейсе Рига — Москва

Пассажиры самолета «ЮТэйр» , который ушел в пикирование во время полета из Риги в Москву, рассказали об инциденте. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Путин о полете на Ту-160: "Не с первого раза получилось, и он был весь в поту"

После просмотра фильма «Салют-7» президент России Владимир Путин рассказал о своем полете на бомбардировщике Ту-160. Об этом сообщает «Первый канал».

В КНДР запретили продажу бензина

Eric Talmadge/AP Photo

Продажа бензина на коммерческих заправках в КНДР прекращена с конца сентября для всех клиентов, за исключением высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб. С таким утверждением выступила в среду японская газета Asahi.

Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором раскритиковал организаторов телевизионной премии ТЭФИ.

Назван самый влиятельный человек в мире

Американский журнал Vanity Fair составил рейтинг самых влиятельных людей в мире. Список включает в себя деятелей IT-индустрии, кино, шоу-бизнеса, промышленников и финансистов.