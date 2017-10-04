Минобороны РФ выступило с предупреждением к США

Минобороны РФ прокомментировало нападения террористов запрещенной в России организации ИГ на посты сирийских войск в тылу.



По словам представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, главным препятствием для успешного освобождения Сирии от террористов является поддержка ИГ со стороны американцев. Нападения на посты сирийских войск в тылу 28 сентября Конашенков назвал очередным доказательством поддержки террористов со стороны военной миссии США. По его мнению, получить точные координаты расположения постов можно было только с помощью воздушной разведки.



Напомним, что все атаки боевики ИГ осуществляли в пределах 50-километровой зоны на сирийско-иорданской границе, где расположена военная миссия США. Американское военное ведомство, в свою очередь, назвало атаки непредвиденными случайностями, на что Минобороны РФ рапортовало о готовности приступить к полному уничтожению подобных «случайностей» в подконтрольной США зоне.