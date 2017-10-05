Депутаты Рады подрались и сломали Турчинову микрофон

Депутаты Верховной Рады подрались в ходе обсуждения закона о реинтеграции Донбасса. Видео потасовки в четверг, 5 октября, опубликовал портал «Обозреватель».

Драка произошла после того как представители фракции «Самопомощи» и некоторые внефракционные парламентарии заблокировали президиум, в то время как другие нардепы пытались им помешать.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о попытке сорвать рассмотрение законопроекта, передает портал «Интерфакс-Украина». «Сейчас в парламенте происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором и всем, кто это делает, работает сегодня Россию сознательно или несознательно», — сказал он. После этого у него вырвали и сломали микрофон.





Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен на рассмотрение Верховной Рады днем ранее. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволит вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Политики в Киеве постоянно обвиняют РФ в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.