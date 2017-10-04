Эксперт: боевики и США перешли к новой тактике в Сирии

По словам министра, у РФ вызывает озабоченность "тактика полумер", взятая на вооружение США и их союзниками в Сирии.



"Если применять "двойные стандарты", делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. "Исламское государство" * "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", — сообщил он.

По словам Лаврова, к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.



"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные "случайные" попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей", — указал он.



Министр подчеркнул, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна.



"Не буду углубляться в детали, но надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, — незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны", — отметил он.





"Характер боевых действий в Сирии изменился — и роль США тоже изменилась. Если раньше они были активным игроком на театре военных действий, то сейчас больше выступают в роли критика, который пытается все время чем-то задеть Россию, в чем-то обвинить. Изменился и характер боевых действий ИГ* и "Джебхат ан-Нусры" *. Целью боевиков стали не просто подразделения сирийской армии, а наши военные советники, которые помогают сирийской армии осуществлять боевые операции, которые приводят к успеху", — отметил Алексей Леонков.

По мнению эксперта, изменение тактики боевиков произошло не без влияния США.



"В их рядах стали все чаще наблюдаться специалисты из США — это подтверждают данные разведки. Целью боевиков становятся наши военачальники, и это не что иное, как то самое доказательство взаимодействия США и их ручного инструмента в Сирии — подразделений боевиков. Понятно, что США теряют позиции, что боевики терпят поражения, и поэтому они перешли к той тактике, которую применяли раньше и в других районах, где руководили террористами — вспоминаются Афганистан, Чечня", — сказал Алексей Леонков.



*Запрещенные в России террористические организации.



